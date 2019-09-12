北市議員陳怡君發現，大龍國宅工地鐵片外露，現場又無施工告示牌，罔顧工安標準。（北市議員陳怡君研究室提供）

北市議員陳怡君發現，大龍國宅工地鐵片外露，現場又無施工告示牌，罔顧工安標準。（北市議員陳怡君研究室提供）

北市大同區重慶北路三段的大龍國宅，由於建築老舊、鋼筋裸露、磁磚剝落、屋頂漏水、天花板崩塌事件頻傳，2017年耗資11億3000萬元動工重建，預定本月竣工，但卻被市議員陳怡君發現，工地有銳利鐵片外露，現場也無任何告示，工安管理草率。台北市長柯文哲對此僅表示「小破洞，馬上處裡」。

大龍國宅自1985年啟用，但後來因年久失修，市府於2011年判定為海砂屋，並在2015年拆除，2017年3月1日動工重建，預計1樓作為市場，2至5樓開放公家機關進駐，6到13層則為一般住宅，將成為北市第一例海砂屋拆除重建公辦都更成功的案例。

「工地管理輕忽草率！」陳怡君指出，她老早就要求工務局，必須設置施工告示牌，工務局6月也舉行會議承諾會落實，未料花費11億3000萬元的大龍國宅，工地迄今仍無任何告示，先前稱5、7月要竣工，又延宕至今，現場還有銳利的鐵片外露、充滿垃圾，工安堪慮。

「無心市政，難怪《天下雜誌》公布施政滿意倒數第3！」陳怡君痛批，柯文哲還敢堂而皇之將大龍國宅秀在施政報告的影片中，但卻罔顧工安標準，實在是太諷刺。

柯文哲僅表示「這只是小破洞。」陳怡君聞後痛斥，這不是小破洞，而是市政失能，市府必須馬上清查所有並未依規定設置施工告示牌的案件，強化工地管理，維護市民安全以及知的權利。柯文哲隨後才反省說「馬上去處理。」

(中時 )