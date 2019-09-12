香港動盪方酣，不過此次泰晤士高等教育（THE）2020世界大學排名中，香港6所上榜的大學中有5所進入了前200名，不過除了香港大學微升一個名次來到全球排第35名，其餘上榜院校排名均下跌或沒有變動，包括香港科技大學第47名，香港中文大學第57名，較去年下跌6名及4名。

對此THE知識總監Phil Baty認為，政治局勢不明朗及不穩定，對任何地方的大學來說並非正面；但他同時認為，港校在學習、追求新知識方面仍是充滿熱誠，「香港仍是一個安全、歡迎外國學者前來的城市。」

其他上榜學校的排名是：香港城市大學第126名、香港理工大學第171名，較去年下跌16名及12名。香港浸會大學401-500名區間，沒有變動。

Phil Baty向港媒解釋，港大的排名上升主要原因是「引文影響力」評分有改善，其研究影響力亦相對增加。

排名機構形容，香港院校在「國際視野」評分獲得極高評分，「引文影響力」表現亦大致良好，但是在教研項目分數上的表現則相對反覆（inconsistent）。

THE編輯Ellie Bothwell表示，香港院校投入大量資源，吸引全球優秀學者及學生，其卓越表現一向備受讚賞，但最新排名表現令人失望，他又認為，香港院校的排名尤其受中國內地院校的強勢影響。

(旺報 )