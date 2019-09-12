台灣一般藥物指引都是引用歐美國家，由中國醫藥大學精神醫學教授蘇冠賓發起、中醫附醫北港分院精神科主治醫師谷大為擔任第一作者制定的「Omega-3脂肪酸於憂鬱症治療之臨床指引」，成為台灣、也是全球第1個以營養方式改善精神醫療的臨床指引，真正台灣之光。

憂鬱症是重要的大腦疾病，全球約有2至4億人因病受苦，全世界最大規模的憂鬱症臨床研究（STAR＊D）的研究，4000多位病患接受3個月的「第一線抗鬱劑」治療，只有27％病情緩解；接受為期1年「4階段、合併藥物及非藥物的治療」，仍有1／3病人沒有改善！

憂鬱症的機轉複雜，除了藥物治療外，愈來愈重視心理治療、磁刺激、營養療法與運動療法等非藥物治療。只是非藥物的療法最令人垢病的是臨床証據不足，導致療法被過度促銷、渲染療效與安全性訊息不足等。

由蘇冠賓帶領的身心介面研究中心，多年來致力大腦轉譯醫學研究，找到天然營養物質Omega-3脂肪酸在憂鬱症的治療為「有效且安全的新療法」。谷大為表示，因為Omega-3的研究已有2、30年，它是營養品也是藥物，所以有較多研究證據的營養補充品。

為了憂鬱症臨床治療有更多有效的選擇與清楚可遵循的臨床指引，蘇冠賓召集國際營養精神醫學研究學會(ISNPR) 、全世界在「Omega-3 PUFAs之憂鬱症治療」研究領域的美、英、日、澳洲等15名專家、學者，共同制定Omega-3脂肪酸在憂鬱症的臨床治療指引。

Omega-3脂肪酸就是所謂深海魚油，谷大為指出，對抗憂鬱症的最新的臨床治療指引顯示，Omega-3脂肪酸合併治療藥物會有加速的療效，至少建議使用8周以上。

蘇冠賓表示：「透過全世界該領域的專家所共同發表的臨床治療指引，將對醫療方式產生巨大的改變與影響。」今年月，蘇冠賓將會帶領台灣營養精神醫學研究學會 (TSNPR) 團隊前往英國倫敦，在ISNPR年會發表這項治療指引。

(中時 )