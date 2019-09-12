柳賢振今年8月以前自責分率是可怕的1.53，不過明星賽後狀況卻一落千丈，近3場比賽更都投不滿5局就退場，柳賢振因近況不佳而跳過一次輪值，(台灣時間)周日將要復出對上大都會另一位賽揚獎大熱門狄葛朗(Jacob deGrom)，而對於柳賢振表現大崩盤，總教練認為主因出在關鍵「3英寸」。

柳賢振今年是生涯第2度單季投超過160局，同時過去4場比賽自責分率高達9.95，與開季前4個月以來，準賽揚獎的鬼神表現差異巨大，不過道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)並不認為是身體太疲勞，他認為柳賢振身體非常強壯，而且還能負擔先發工作，表現跌破眾人眼鏡是另有原因。

「他的變化球比過去高了3英寸(約7.62公分)，而速球則是低了3英寸，對於大聯盟頂尖選手來說，這細微的變化會成為大問題。其實這跟球速無關，問題應該出在投球執行上。」如同總教練所言，柳賢振在過去幾場比賽球速沒有明顯下降，反而些微提升。

柳賢振今年自責分率從自8月初的1.45，過了5場比賽後攀升到2.45，雖然成績依舊不俗，不過近期連環爆的確成為柳賢振無解的隱憂。柳賢振預計在周日先發面對去年的賽揚獎得主狄葛朗，狄葛朗今年9勝8敗，自責分率2.70，兩位今年賽揚獎熱門得主將同場先發較勁。

(中時電子報)