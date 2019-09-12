北市府信誓旦旦要救東區蕭條，6月開始又陸續傳出知名店家撤出消息，市議員王鴻薇12日指出，東區租金甚至超越東京，她以將撤出的ICE MONSTER租金每坪約1.3萬，竟然比ICE MONSTER東京表參道分店附近店租還貴2000元，諷刺市長柯文哲真的讓東區超越東京，抨擊柯忙組黨荒廢市政。北市商業處對此回應，租金高低屬民間商業行為，不過，若有店面要出租，商圈發展協會將和房東討論租金。

東區近年有不少名店撤出，讓東區顯得蕭條，王鴻薇表示，6月開始，滿堂紅、天星港式飲茶、爭鮮、同心圓、H：CONNECT陸續離開東區，如今連ICE MONSTER也要撤出，顯見市府推出東區振興計畫讓商家沒信心，無法留住店家。

王鴻薇根據民眾提供訊息說，ICE MONSTER在東區約租50萬，每坪約1.3萬元，ICE MONSTER表參道分店，租金每評僅1.1萬，比東區還低，這點值得我們好好深思。

此外，王鴻薇追蹤忠孝復興和忠孝敦化人潮，自2014年到今年1至6月，除了2016年外，其他都呈現負成長，今年衰退幅度更比往年大，東區蕭條是進行式，她質疑市府到現在為止有做了什麼根本問題嗎？

王鴻薇說，真的沒辦法想像東區租金比表參道還貴，真的必須檢討，她建議針對1樓店面進行輔導性租稅檢討，否則雖然有新店家進駐，可能過一陣子又受不了離開。

對此，商業處副處長江美玲回應，租金是民間商業行為，東區商業發展協會面對有店面將出租，會與房東討論，東區商圈去年第4季及今年首季空置率分別為9.1％及12.5％，今年第2季已下降為10.1％，近期也有例如五月天和藝術家不二良打造的餐飲品牌進駐，雄獅旅遊集團東區旗艦店也正在裝潢。

江美玲說，東區振興計畫19項工作以完成公園設施修繕、鄰里畫設標線型人行道等7項，完成後可提供消費者、遊客友善便利購物環境。

(中時 )