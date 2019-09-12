韓國瑜競選辦公室今發聲明稱，對於鴻海集團創辦人郭台銘決定退黨的決定感到萬分遺憾與失望。對於郭台銘退黨，前台北縣長周錫瑋重話砲轟，批郭如今叛黨參選，「如果一個人沒有風度，你還能期待他什麼？誠信、風度，郭董，我們該信你哪一點？」。

對於郭台銘宣布退黨，且可能近期宣布獨立參選。周錫瑋今在臉書PO文，「尊敬的郭台銘董事長，4月17日，吳敦義主席頒授你國民黨「榮譽黨員」證，當時黨內眾志成城，期盼您為國民黨帶來新氣象」。

周錫瑋回顧，初選期間，「你我見面，我看得出你雄心壯志、格局恢弘。我舉自己為例，提醒你：做人首重誠信，政治家更重表裡如一，你我每見一次，都讓我更加憂心」。

周錫瑋忍不住怒斥郭，「你把個人的勝敗榮辱，看得比國民黨的存續更關鍵」把個人的歷史定位，看得比「中華民國」存亡更重要。周錫瑋強調郭公開說過：「若選不上，表示他努力不夠」。更明確保證：「一定盡全力支持黨初選制度產生的候選人」。「今天，你怎麼看這兩句話呢？」

周錫瑋喊話郭台銘，「這段時間，你出國觀望、袖手旁觀、縱容幕僚放話、攻訐國民黨、攻擊韓市長，串連柯文哲、拉攏少數有二心的黨內同志」、「忍你、讓你，不是怕你。我們是為了國民黨的團結、為了終結民進黨的不義執政，我們是為了中華民國長治久安、為了求人民更好的未來。郭董，做人必須前後一致，才能贏得敬重，成功的政治家，更要懂得「讓」才是前進。

周錫瑋提及，「45年的鴻海，證明你是一位成功的企業家，5個月國民黨「『榮譽黨員』，證明你很難『團結』」。

周錫瑋最後語重心長地強調，「恪守誠信，是做人處事基本的道理，如果一個人沒有誠信，你還能期待他什麼？」、「絕交不出惡言，是君子的基本風度」。「做一個總統，需要高度、氣度、風度，如果一個人沒有風度，你還能期待他什麼？」、「誠信、風度，郭董，我們該信你哪一點？」。

(中時電子報)