國民黨總統提名候選人韓國瑜今日(12日)中午與淡江大學戰略研究所教授何思慎與資深退休外交官介文汲舉行線上國政直播開講，主張外交要面子更要裡子，因此提出裡子外交，要推廣我們的產業與醫療到國外。

韓國瑜指出蔡英文自稱最能保衛國家主權，但民進黨執政邦交國由22減少為17個，過去參與的世界衛生大會(WHA)等也未能再受邀前往、且未能與重要經貿夥伴千署自由貿易協定，推動新南向砸大錢援助東南亞國家卻未獲得對等待遇，最近索羅門又考慮與我方斷交，根本沒有交出亮眼的外交成績單，也沒有好好保護我們的主權。

身為韓國瑜國政顧問團外交組召集人的何思慎指出，蔡政府外交親美抗中，親美是應該的，但親美必須注意美國的意向與能力，川普已表示他如果連任會從南韓撤兵，川普還曾質疑美國保護台灣能有甚麼好處，顯示他不會為台灣而戰，只是蔡政府卻沒注意。

身為韓國瑜國政顧問團外交組顧問的介文汲指出，裡子外交是世界主流，因為外交要實際，韓國瑜講的發財外交其實也是世界主流，大陸和美國外交上最大的爭議就是貿易，顯示雙方最在意的都是為了經貿，為了讓人民過好日子，如果在國際上別人都在發展經貿，只有我們不在意，結果當然是別人得利。

因此介文汲提出裡子外交三部曲，分別是產業有保障、醫療有大愛與青年有舞台。很多國家的外交活動包括推銷本國產業，將來韓國瑜若當選，外館人員要成為我國產業的頭號推銷員，因為他們對於當地的人脈和了解無人可及。此外我們有全球頂尖的醫療人才和醫學教育，很多國家想跟我們發展良性互動，這裡面有很多商機，可以協助很多國家公衛系統的建立，並在國際上推動我們的醫院管理模式，正如同韓國瑜講的外交多交朋友，韓國瑜也說醫療不僅蘊含商業機會還蘊含外交機會。

青年有舞台則包括擴大辦理度假打工、海外志工、青年大使等活動，推動青年領導人才培訓，支持青年參與國際會議、競賽及活動，協助偏鄉、清寒、基層青年走向國際。

(中時 )