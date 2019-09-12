新當選的澳門特首賀一誠昨赴北京，獲中共總書記習近平、國家總理李克強等一眾高層接見。相較上任特首崔世安，賀一誠的接待規格似有所提高；而會面中，習近平更自香港反送中以來首次就「一國兩制」表態。習表示，澳門回歸20年來，向世界展示具有「澳門特色的一國兩制」成功實踐。明報稱澳門特色的一國兩制是繼今年元月提出的「一國兩制台灣方案」後，一國兩制的新品種。

明報今發評論稱，「澳門特色的『一國兩制』」是繼今年1月提出的「『一國兩制』台灣方案」之後，一國兩制的新品種，而這一切，都與「一國兩制」在香港所遭遇的挫折有關。

11日上午，李克強在中南海會見賀一誠，頒發任命書，負責港澳事務的中共政治局常委、國家副總理韓正主持頒發儀式。中國外長王毅、國務院秘書長肖捷、公安部長趙克志現身。

11日下午，習近平在北京人民大會堂會見賀一誠，一同會見的除韓正、王毅、趙克志外，還有中共辦公廳主任丁薛祥、中央外事辦主任楊潔篪、中共統戰部長尤權等。

值得注意的是，在2018年12月習近平、李克強與澳門上一任特首崔世安的會見中，還沒有王毅和趙克志的身影。很顯然，從人事安排上，會見賀一誠的規格有所提高。

會見中，習近平祝賀賀一誠當選，並指其任職中共人大和澳門立法會期間盡心盡力，對此充分肯定。習近平表示，澳門回歸20年來，向世界展示具有澳門特色的「一國兩制」成功實踐。這證明，「一國兩制」是完全行得通、辦得到、得人心的。

雖然沒有對香港局勢發聲，但此次會見確實是習近平近段時間以來首次就「一國兩制」表態。李克強則在9月6日發聲，稱希望香港避免出現動蕩。

(中時 )