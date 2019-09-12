政院再打臉許銘春 最低工資法未審查 13:272019/09/12 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 政院指最低工資法尚未審查何來刪條文(張理國攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 勞動部長許銘春指政院要求最低工資法刪除重要條文，行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，沒有這件事情。督導勞動部業務的政務委員林萬億也未開這個會，還未審查，目前才正要安排時間討論。 她表示，外界所稱開會恐怕是勞動部來報告公告版的過程，並不是由林萬億正式審查，並如媒體報導的刪除某些重要條文。 (中時 ) #審查 #報導 #林萬億 #條文 #勞動部 也許您會感興趣 推薦閱讀 勞動部機器人大賽 報名 04:102019/09/09 產業特刊 勞動部假日市集 商品有特色 04:102019/09/09 地方新聞 國民黨團提提高薪資條例 勞動部：多項目前已執行 15:102019/09/09 生活 藍委將提案推動加薪 勞動部：多項措施已執行 21:312019/09/09 財經 師參加研習被刁 不當勞動裁委會需重開 16:412019/09/10 社會 最低工資法被廢武功 限期政院核定條文遭刪 15:212019/09/11 生活 獨家》最低工資法草案 政院打臉許銘春說法 22:282019/09/11 政治 最低工資法 政院核定時限條文遭刪 04:102019/09/12 金融．稅務 傳政院刪2重點 最低工資法失守 04:102019/09/12 財經焦點 這個政府 真心想要照顧勞工嗎 04:102019/09/12 財經焦點 政治熱門新聞 藍營大老登報出現他的名字 網驚：郭台銘沒有機會了 - 政治 郭台銘退出國民黨 韓國瑜競辦回應了！ - 政治 會不會跟進郭台銘退黨？王金平這樣說 - 政治 郭辦發聲明：即日起 郭台銘退出中國國民黨 - 政治 韓國瑜三重造勢 阿扁冷靜分析後大驚！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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