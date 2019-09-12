勞動部長許銘春指政院要求最低工資法刪除重要條文，行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，沒有這件事情。督導勞動部業務的政務委員林萬億也未開這個會，還未審查，目前才正要安排時間討論。

她表示，外界所稱開會恐怕是勞動部來報告公告版的過程，並不是由林萬億正式審查，並如媒體報導的刪除某些重要條文。

(中時 )