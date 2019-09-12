《澳洲人報》11日報導索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞接受訪問時表示，「台灣對我們（索羅門）毫無用處」。對此，國民黨立委許毓仁批評政府一直到現在還把台灣人民隱瞞在鼓裡，不願意真實面對邦交危機，「索國總理批評台灣毫無用處（useless），這樣的邦交國我們還要嗎？」

許毓仁指出，索羅門群島與我國邦交危機一直有跡象，6個月前索國媒體已經有披露可能與中共建交，也有報導指出當地政府將在100天內做決定，當時他就要求外交部提高警戒，積極維護邦交，吳釗燮部長則回應邦交穩定。

上個禮拜索羅門群島外交部長來台，許毓仁質疑索國外交部長是來談斷交價格的，價格談不攏，就準備說再見。非常明顯的，中共已經幾乎拿下索羅門群島，索國國會議員也大部分傾向跟中共建交，面對這樣的外交狀況，講的是務實的經濟實力。但是蔡總統、吳釗燮部長卻隱瞞全國人民對於幫索國的狀況，謊稱邦交穩定，是否有欠人民一個道歉？「如果說我國邦交真的不穩定的話，是否應該向人民說明，而不是一味地表面友好。」

許毓仁也認為政府應該公開我國到底投了多少錢到索羅門，資助了哪些項目？哪些政治人物？ 動用了多少機密外交金費？ 人民有權利知道。把台灣當成凱子，蔡總統為了要避免再掉一個邦交國，不敢說出真實狀況，給了多少錢？另外索國內政局極度的不穩定，我們拿錢去資助當地的政府，是否也捲入當地的政治鬥爭？

(中時 )