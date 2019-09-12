水原希子分享開腿照挨轟。（圖／翻攝自i_am_kiko IG）

水原希子秀火辣曲線。（圖／翻攝自i_am_kiko IG）

水原希子最近在和室中拍攝一組照片。（圖／翻攝自i_am_kiko IG）

28歲日本名模水原希子作風大膽，最近她在IG上傳一組自己在日本和室中所拍的宣傳照，其中一張可見她上身穿著羽絨外套，下半身僅穿一條丁字褲，坐在木桌上向一側開M字腿，看來十分性感火辣，卻引來不少日本網友批評，有人指她此舉汙辱了日本文化，也有人罵她姿勢太下流，掀起不小罵聲。

水原希子過去曾惹出許多爭議，2013年她因點讚朋友對天安門比中指照片，遭網友指辱華，她隨即發文否認。2016年她被網友挖出過去疑似辱華舉動，例如穿和服參拜靖國神社、與旭日旗合照等，水原希子特別大動作錄影片澄清，指自己有很多大陸好朋友，絕不可能做出不敬行為。

常因工作需要拍攝許多美照的水原希子，這回因在和室桌上開腿露出下半身，遭不少日本網友批評是在汙辱文化，直說：「看起來很粗俗」、「有點像AV」、「拜託不要弄髒日本文化」，也有人拿她父親是美國人，母親是在日韓國人的背景說：「感覺妳沒資格」、「不要再裝日本人了」。

(中時電子報)