日本的農業大縣千葉縣受到法西強颱的侵襲，農林水產業的受害額初步統計逾126億7400萬日圓(約台幣36億9570萬元)，是10年來最嚴重的天災受害損失。

千葉縣內許多農用花房被颱風吹毀、農田浸水、果樹被吹倒、折斷，成長中的蕃茄、紅蘿蔔、稻米、梨子等農作物嚴重折損。據千葉縣農林水產政策課的統計，受害總額逾126億7400萬日圓，還有未掌握到受害情況的地區，故今後受害總額還可能更高。

千葉縣農林業颱風受害10年來最慘重，種蕃茄的農用花房被颱風摧毀。

農用花房倒塌、破損的損失估算達79億4700萬日圓。蕃茄、紅蘿蔔、稻米等農作物的受害達31億9900萬日圓。水產業方面，共有142艘漁船被沖走或翻覆。倉庫和漁會辦事處等設施也有122處屋頂、牆壁、玻璃窗受損。

千葉縣是2018年全日本梨子產量第1的產地，但這次有很多梨樹被颱風刮倒，許多防風、防害蟲的網被吹破，現在正好是梨子的產季，法西颱風的突襲讓農家損失慘重。

千葉縣橫芝光町的蕃茄農家伊藤透露，自己已年邁，子女也不願接手，颱風把農用花房都吹壞了，乾脆趁此機會收掉別再做了。

(中時電子報)