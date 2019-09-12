日本的農業大縣千葉縣受到法西強颱的侵襲，農林水產業的受害額初步統計逾126億7400萬日圓(約台幣36億9570萬元)，是10年來最嚴重的天災受害損失。
千葉縣內許多農用花房被颱風吹毀、農田浸水、果樹被吹倒、折斷，成長中的蕃茄、紅蘿蔔、稻米、梨子等農作物嚴重折損。據千葉縣農林水產政策課的統計，受害總額逾126億7400萬日圓，還有未掌握到受害情況的地區，故今後受害總額還可能更高。
農用花房倒塌、破損的損失估算達79億4700萬日圓。蕃茄、紅蘿蔔、稻米等農作物的受害達31億9900萬日圓。水產業方面，共有142艘漁船被沖走或翻覆。倉庫和漁會辦事處等設施也有122處屋頂、牆壁、玻璃窗受損。
千葉縣是2018年全日本梨子產量第1的產地，但這次有很多梨樹被颱風刮倒，許多防風、防害蟲的網被吹破，現在正好是梨子的產季，法西颱風的突襲讓農家損失慘重。
千葉縣橫芝光町的蕃茄農家伊藤透露，自己已年邁，子女也不願接手，颱風把農用花房都吹壞了，乾脆趁此機會收掉別再做了。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。