崔慈悌／台北報導

台索邦交陷入危機，蔡英文總統今天表示，

索羅門群島的邦交，在中國步步進逼之下，確實面臨一些挑戰。她強調，面對這樣的情勢，我們還是盡最大的力量，「這整個事情還在努力當中」。

根據外媒《澳洲人報》的報導，我國邦交國索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞已宣布，「台灣對索國毫無用處」，暗示中國可與澳洲抗衡，是這個太平洋島國更好的外交夥伴。這也是迄今索國準備與台灣斷絕外交關係，並與中國建交的最強烈跡象。

媒體今天詢問台索邦交狀況表示，蔡英文表示，我們還在努力當中，這幾年來，我國與索羅門群島有很多方面的合作，而這些合作方案也帶給了索羅門群島人民很多的照顧，相信他們也都能夠感受到我們的誠意。

此外，針對國人李孟居遭中國拘留一案，蔡英文回應指出，陸委會與海基會已透過既有管道及其他可以協助的方式，盡一切力量對他的情況能有所掌握，也提供必要協助。在這個階段，「我們以他的人身安全跟權益保護為最高處理原則」。

(工商 )