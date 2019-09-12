因應中秋節到來，台南地檢署關懷列車12日前進位於學甲伯利恆社會福利基金會，舉辦「月滿人圓傳愛慶中秋」活動，檢察長林錦村帶領地檢署觀護人、台南榮譽觀護人協進會、更生保護台南分會等，送上關懷及禮物，與院童提前歡度中秋。

台南地檢署與伯利恆社會福利基金會合作，安排緩起訴易服勞役的觀護人，到基金會服務，透過與基金會早療院童的互動及提供公益服務的過程，以實際行動付出愛心，並藉此認識及學習照護早療院童，增強彼此支持，進而引導受保護管束人端正行為，達到預防再犯效果。

台南榮譽觀護人協進會理事長李瑞煌、更生保護台南分會主委宋俊明和主任觀護人陳俊男等12日也一起參訪伯利恆基金會，希望藉由這場活動，能引導受保護管束人和基金會一百多位院童，藉由互動的機會，導入正向的能量和風氣，並一起來關心並支持甘神父推動早期療育及融合教育的工作。

(中時 )