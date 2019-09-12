前台北縣長周錫瑋今（12日）於鴻海集團總裁郭台銘宣布退出國民黨後，在臉書發文質疑郭台銘「把個人的勝敗榮辱，看得比國民黨的存續更關鍵；把個人的歷史定位，看得比『中華民國』存亡更重要。」

周錫瑋舉例郭台銘曾公開說「選不上，表示努力不夠」、「全力支持初選產生的候選人」，他問郭「如果一個人沒有誠信，你還能期待他什麼？」、「誠信、風度，郭董，我們該信你哪一點？」

周錫瑋發文不到一小時，已湧入近千名網友留言，稱讚周錫瑋「字字說出重點」、「講的太好了」。

周錫瑋臉書全文：

尊敬的郭台銘董事長

4月17日，吳敦義主席頒授你國民黨「榮譽黨員」證

當時黨內眾志成城，期盼您為國民黨帶來新氣象

初選期間，你我見面，我看得出你雄心壯志、格局恢弘

我舉自己為例，提醒你：做人首重誠信，政治家更重表裡如一

你我每見一次，都讓我更加憂心：

你把個人的勝敗榮辱，看得比國民黨的存續更關鍵

你把個人的歷史定位，看得比「中華民國」存亡更重要

你公開說過：「若選不上，表示他努力不夠」。

你明確保證：「一定盡全力支持黨初選制度產生的候選人」。

今天，你怎麼看這兩句話呢？

郭董，這段時間，你出國觀望、袖手旁觀

你縱容幕僚放話、攻訐國民黨、攻擊韓市長

你串連柯文哲、拉攏少數有二心的黨內同志

忍你、讓你，不是怕你

我們是為了國民黨的團結、為了終結民進黨的不義執政

我們是為了中華民國長治久安、為了求人民更好的未來

郭董，做人必須前後一致，才能贏得敬重

成功的政治家，更要懂得「讓」才是前進

45年的鴻海，證明你是一位成功的企業家

5個月國民黨「榮譽黨員」，證明你很難「團結」

恪守誠信，是做人處事基本的道理

如果一個人沒有誠信，你還能期待他什麼？

絕交不出惡言，是君子的基本風度

做一個總統，需要高度、氣度、風度

如果一個人沒有風度，你還能期待他什麼？

誠信、風度，郭董，我們該信你哪一點？

(中時 )