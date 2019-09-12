農委會農糧署長胡忠一今（12）日表示，今年啟動文旦大果（品質較差者）收購分級處理，11日產地優質文旦每公斤平均價格65元，較去年同期19.3元上漲237％，國民黨立委卻在中秋節前一天唱衰文旦價格，不知居心何在？胡忠一強調，身為農家子弟他感到痛心！並對這種造謠行為感到不齒；尤其擔心價格受影響而下跌，造成農民損失。

胡忠一說，今年文旦產量約7.2萬公噸，而從白露到中秋只有5天，銷售期很短，先前評估會有產銷壓力，因此早於1月間輔導成立「台灣文旦大聯盟」，致力於文旦外銷、加工及促銷等措施。今年外銷量至11日止達到4205公噸，較去年同期增加1842公噸、成長率128％，外銷量大，國內市場的價格自然穩定。

胡忠一又說，就因為避免文旦次級品、不良果流入市影響價格，今年特別以每公斤10元收購大果（顆粒較大、甜度差），送往加工廠製作果汁、精油、果乾、果泥等多元化利用。上午立委指出花蓮瑞穗棄置的大量文旦，其實是先堆置在農會的閒置土地上，等待進一步處理。至於品質更差的果實則只能做堆肥使用，以改善土壤品質，但必須先曬乾；以上這些文旦四周都有鐵皮柵欄圍住，不致被外人取出。

一位李姓文旦小農現身說法指出，文旦一年一收，且只能在中秋節前賣得好價錢，不希望被炒作。文旦中難免有重量1斤以上的「大果」，由於品質較差，若流入市場就會影響價格，很感謝農糧署今年實施收購大果政策，希望民意代表不要看圖說故事，要先了解事實。

另一位麻豆的林姓柚農也說，今年的文旦價格令人滿意，政府收購大果的政策相當正確，明年應該繼續實施，農民也會全力配合。

(中時 )