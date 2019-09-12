延續蔡衍明基金會「海底種樹，水中造林」珊瑚復育計畫，澎湖縣政府農漁局與旅遊處攜手合作，力推澎湖海洋花園生態旅遊體驗，帶您輕鬆下海浮潛、種植珊瑚、投遞水下明信片，澎湖逍遙遊。

澎湖鎖港杭灣海域是近年來新興的浮潛新秘境海灣，這是澎湖縣水產種苗繁殖場的珊瑚礁人工植栽區、海洋花園、水下裝置藝術海底郵筒所在地，海水清澈、水域安全，孕育了熱門潛水聖地。

農漁局表示，縣府積極加速汙水處理系統建置、海底覆網清除、漁具漁法管制、珊瑚礁植栽、漁蝦貝類放流等多管齊下，盼望活化海洋永續生態。

水產種苗繁殖場強調，2008年起著手海域珊瑚礁復育計畫，至今已有多處穩定成果，再以這些人工珊瑚植栽區為基礎，擴大發展生態旅遊及海洋教室。

旅遊處指出，鎖港杭灣豐富的海底生態資源已打響知名度，目前有12家業者進駐從事海洋生態遊憩浮潛活動，縣府也將全力推廣海洋花園生態旅遊體驗。

農漁局12日邀請遊客一同參與海底植栽珊瑚活動，縣長賴峰偉親臨加油打氣，體驗海底郵筒寄出水下明信片，寫著「期盼未來，澎湖海洋能活化起來，民眾、政府齊心，大家一齊來護海」。

(中時 )