若擔心玉米殘留農藥，清洗玉米其實有撇步。（圖片來源：pixabay）

每逢中秋節，大家紛紛採買許多烤肉食材，除了肉品之外，金針菇、彩色甜椒、玉米等，也是大家常買的食材。但你知道這些蔬果食材該怎麼處理嗎？很多人都只有簡單沖洗而已，但這樣很有可能吃下了殘留農藥！正確的作法是在沖洗之前，要先經過浸泡才對。想要知道怎樣處理蔬果，避免農藥殘留問題嗎？讓專家一次告訴你：

蔬果用水洗就夠了嗎？

農藥可以分為脂溶性的與水溶性的兩種。理論上，水溶性的農藥只要用水沖就可以洗掉，而脂溶性的農藥就得要用清潔劑來洗。但是，根據行政院農委會的一位不願透露姓名的人員指出，現在田間在施用農藥的時候，都會加入類似清潔劑的介面活性劑。這麼一來，脂溶性農藥也可以用水沖掉。

蔬果在沖洗之前最好先經過浸泡的過程。農業藥物毒物試驗所殘毒管制組前組長翁愫慎指出，先經過泡水的步驟，可以使蔬果表面的農藥有機會先溶解在水中，這樣在隨後的沖洗過程，能去除較多的農藥。翁主任表示，有沒有先泡水，洗掉農藥的效率可能有30％的差別。

蔬果清洗，切記這三步驟：

1.先用水沖洗蔬菜根部，將根摘除

2.再用水浸泡10～20分鐘

3.再沖洗2～3遍，有助於去除殘餘的農藥。

除了蔬果要先洗淨再烹調食用外，其實挑選和存放也是有技巧的！

玉米農藥多？別被誤導了

另外，網路流傳玉米殘留農藥的很多，其實是錯的！如果還不放心，清洗玉米時，先將外皮剝到剩下兩三片皮，開始以軟毛刷在流動清水下，慢慢轉面、從頭到尾地輕輕刷洗，一併剝除剩餘外皮和玉米鬚，再泡入水盆中，水龍頭關到最小的流水，持續溢流10～12分鐘即可。

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(中時電子報)