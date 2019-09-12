「毒舌女神」小S(徐熙娣)跟老公許雅鈞(Mike)結婚14年，生了3名千金的她沒因家庭放棄工作，升格人妻、人母後，演藝事業反倒越來越旺，也因此生活過得相當忙碌，最近她在自己的節目上聊到家庭生活，自爆坐月子時期老公搞砸某件事，讓樂觀的她情緒崩潰，忍不住打給姊姊大S痛哭一場。

小S與蔡康永在《康熙來了》停播後，再度攜手合作新綜藝《花花萬物》，近來第二季開播，在最新一期節目中，邀請《延禧攻略》最美妃子「順嬪」張嘉倪夫婦上節目，自然聊到家庭生活，小S透露目前住的家，因為當時她有孕在身，所以裝潢都由老公Mike包辦，她大多沒意見，唯獨跟老公要求了新家要給她做個小隔間，讓她在裡頭彈琴、創作，老公也覺得這主意很好。

而房子裝修期間，小S已到生產時間，因此裝潢完工的時候，她人不在家也沒監工，而是在月子中心休養，當她出月子興高采烈回家時，赫然發現老公忘了她的許願，沒在新房子給她留個私人空間，讓向來對婚姻及人生非常豁達樂觀的她，陷入極度失望的情緒，崩潰到忍不住負面壓力，打給姊姊「當晚立刻打給大S大哭一場！」，也好在有大S在，才讓她漸漸釋懷。

(中時電子報)