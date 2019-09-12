郭退黨 韓國瑜喊話：顧全大局比什麼都重要！

鴻海集團創辦人郭台銘今上午宣布正式退出中國國民黨，郭辦今透過幕僚蔡沁瑜受訪時表示，「即日起，郭台銘先生退出國民黨」。對此，韓國瑜今(12日)下午親上火線接受媒體聯訪，他指出，此時此刻的團結、顧全大局，大處著眼、發揮大愛，比什麼都重要，呼籲藍軍，以及無法再忍受民進黨執政的所有的國人同胞，包括郭台銘董事長，團結起來。

韓國瑜表示，我們一直再三呼籲，團結、團結、再團結，尤其是藍軍的，以及無法再忍受民進黨執政的所有的國人同胞團結起來，當然也包括郭台銘董事長。

他指出，此時此刻的團結、顧全大局，大處著眼、發揮大愛，比什麼都重要，對於郭台銘董事長的政治動作，如要退黨的時候，他再提出一次內心的呼籲。

針對國民黨大老登報，韓說，他事先並沒了解很清楚，昨天才了解一部分，非常感謝連戰前主席、馬英九前主席、吳敦義主席、洪秀柱前主席、朱立倫前主席，以及一些其他國民黨的大老，他們31位真的是憂國憂民、擔心中華民國的前途，以及台灣人民同胞的未來。

韓說，以他們很多退休的年紀，應該都是含飴弄孫，這個時候還跳出來連署、公開呼籲藍軍要團結，顯然可以看出來，他們真的非常、非常的憂心。他除了感謝之外，也希望這個聲音能夠讓所有這次總統大選參與的藍軍好朋友們，能共同來思考。

針對所羅門可能跟台灣斷交，韓說，在剛才的國政論壇直播已講得很清楚，蔡英文總統口口聲聲說，她是最能夠保護中華民國主權，整個對外的關係是最好的時刻，真的非常、非常的諷刺。

我國外交斷交的國家，從蔡英文就任時的22個，已經掉了6個國家，如果再加上所羅門就掉7個了，再加上新南向並沒有很好的亮點出現，很多國際組織，我們現在反而變成不能參加，請問一下，口口聲聲說最能保護中華民國的主權，怎麼我們的外交會越來越困難。

而且整個自由經濟貿易協定這3年半，一個都沒有簽定，讓我們台灣出口的產品，受到嚴重不公平的對待，在加上所羅門，真的是雪上加霜。所以外交問題，希望台灣同胞能夠更注意，而且一定要執政黨交出一張成績單，而不是用嘴巴講最愛護主權。

(中時 )