鴻海創辦人郭台銘宣布退黨，也參與總統初選的前台北縣長周錫瑋發聲明表示，初選期間他一再提醒郭「做人首重誠信，政治家更重表裡如一」，但兩人每見一次，都讓他更加憂心；如今45年的鴻海，證明郭是一位成功的企業家，但5個月國民黨「榮譽黨員」，證明郭很難「團結」。

周錫瑋發表給郭台銘的聲明如下：

尊敬的郭台銘董事長， 4月17日，吳敦義主席頒授你國民黨「榮譽黨員」證，當時黨內眾志成城，期盼您為國民黨帶來新氣象；初選期間，你我見面，我看得出你雄心壯志、格局恢弘。

我舉自己為例，提醒你：做人首重誠信，政治家更重表裡如一。

你我每見一次，都讓我更加憂心：你把個人的勝敗榮辱，看得比國民黨的存續更關鍵；你把個人的歷史定位，看得比「中華民國」存亡更重要；你公開說過：「若選不上，表示他努力不夠」。你明確保證：「一定盡全力支持黨初選制度產生的候選人」。今天，你怎麼看這兩句話呢？

郭董，這段時間，你出國觀望、袖手旁觀；你縱容幕僚放話、攻訐國民黨、攻擊韓市長；你串連柯文哲、拉攏少數有二心的黨內同志。忍你、讓你，不是怕你；我們是為了國民黨的團結、為了終結民進黨的不義執政；我們是為了中華民國長治久安、為了求人民更好的未來。郭董，做人必須前後一致，才能贏得敬重；成功的政治家，更要懂得「讓」才是前進。

45年的鴻海，證明你是一位成功的企業家； 5個月國民黨「榮譽黨員」，證明你很難「團結」。

恪守誠信，是做人處事基本的道理；如果一個人沒有誠信，你還能期待他什麼？絕交不出惡言，是君子的基本風度；做一個總統，需要高度、氣度、風度；如果一個人沒有風度，你還能期待他什麼？誠信、風度，郭董，我們該信你哪一點？

＃2020大選＃郭台銘＃周錫瑋＃總統

(中時 )