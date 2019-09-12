中央研究院永續科學中心、環境變遷研究中心與國家災害防救科技中心今（11）日共同舉辦「氣候變遷與能源轉型」研討會（Symposium on Climate Change Mitigation and Energy Transition），特別邀請曾獲得諾貝爾和平獎的德國氣候變遷學者宣胡博（Hans Joachim Schellnhuber）與會。（中研院提供）

中研院院長廖俊智。（中研院提供）

面對氣候變遷，改變迫在眉睫。中央研究院永續科學中心、環境變遷研究中心與國家災害防救科技中心今（11）日共同舉辦「氣候變遷與能源轉型」研討會（Symposium on Climate Change Mitigation and Energy Transition），特別邀請曾獲得諾貝爾和平獎的德國氣候變遷學者宣胡博（Hans Joachim Schellnhuber）與會。宣胡博表示，氣候變遷情況持續加劇中，許多自然系統已逼近臨界點，人類社會的巨幅轉型是唯一解答。

宣胡博強調，各國都必須更有雄心壯志。全球各地的生態系統，如格陵蘭冰原、亞馬遜森林都快到達各自不可逆轉的臨界點，若不採取更積極的挽救措施，將面臨更迅速且激烈的氣候變遷。他也提到，能源轉型的方法有很多，其中「創新」即是臺灣可以發揮的部分。例如，比起鋼筋水泥建築，木造建築能減少約四分之三的碳排放量，然而，此如何能在現代社會中落實，仍須創新思維與方案。

德國波茨坦氣候影響研究所（PIK）氣候與能源政策專家柯林菲博士（Daniel Ronald Klingenfeld）則再次呼籲各國關注由聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）發布的攝氏1.5度警戒，柯林菲表示，這個目標是考量全球各種生態系統情形後的結論。他也提到，人類除了減碳之外，也可以考量如探捕捉等新技術，並可參考德國的減碳政策，將永續發展目標的概念帶入。

研討會下半場的討論著重在我國面對氣候變遷、落實能源轉型的困境。臺灣大學國家發展研究所周桂田教授提到，臺灣目前仍處於利用資源產生經濟的棕色經濟模式，而德國則更加強調公民由下而上的改變力量。對此，宣胡博也提出，科學家、藝術家、宗教家等角色都可以在各自領域集結能量，讓公民的聲音出來，這是民主國家的主要動力。

中研院院長廖俊智致詞時表示，處於氣候變遷的轉捩點，臺灣的研究人員有責任提供相關的科研成果與評估。他引用比爾蓋茲的名言與大家共勉，「我們都高估了自己一年可達成的目標，但卻低估了十年所能成就的事。」廖院長強調，我們必須堅定地持續朝向碳中和目標努力邁進。

(旺報 )