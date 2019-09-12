行政院會拍板「建立社工專業人員薪資制度專案」報告，明年起共有1萬682名社工可受惠薪資調整案。公部門社工可加薪1569元至3000元不等金額，民間部門則有專業服務費定額補助。蘇揆表示，政府首度將社工薪資制度化，協助民間機構落實社工人員階梯式薪資制度，也希望藉此改善「薪水回捐」的情形。

社工資水回捐事件層出不窮，實領薪水少得可憐，還有人實領不到20k。行政院會今天聽取衛福部「建立社工專業人員薪資制度」報告，衛福部表示，未來公私社工薪資調整，在公部門方面，以正式編制的社會工作職系社會工作人員以6職等本1的公務員為例，修訂第一年調整金額1810元至3000元；約僱及聘用社會工作人員以初任一般性社工296薪點及保護性社工312薪點為例，調陞金額1569元至3000元。且每年依考績晉陞薪點再增加薪資。

至於補助民間單位社工專業服務費定額補助方面，調整為以薪點計算方式，申請衛福部補助計畫聘用的社工，專業服務費280薪點(每薪點124.7元)計算，此外，新制度以第一年聘用為例，社工人員最高為4萬4892元，年資部分得依考核調階，調增至第7階，最高達5萬1875元；社工督導最高可領5萬7860元。衛福部社會救助及社工司長李美珍表示，相關調整是為了讓社工可安心工作。

蘇揆在院會裁示時說，這是政府首度將社工薪資制度化，且由中央與地方、公部門及私部門同步實施，衛福部應協同有關機關及地方政府，除積極推動薪資補助計畫，更要妥為建立相關督導機制，協助民間機構落實社工人員階梯式薪資制度，並藉此改善「薪水回捐，的情形，讓政府肯定與支持社工人員，盡心為其改善執業環境、勞動條件的美意得以達成，使社工人員更能安心發揮專業職能，讓社會安全網更能穩固。

蘇揆並說，蔡政府上任後，致力提高國人薪資，除今天所提報的社工薪資調整案，上週院會中提到的照服員薪資調高，政府更連續4年、四度調漲勞工基本工資，另外，去年的軍公教調薪案、今年的中央機關臨時及派遣人員調薪案，還有這3年來，對於軍職、警消、海巡、教育人員各項加給的調高，無非是希望讓國人所得持續增加，刺激消費，帶動經濟成長，產生正向循環，政府會為國人創造更美好的生活，也請大家一起加油。

(中時 )