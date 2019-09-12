PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

今日（12）鴻海集團創辦人郭台銘，由幕僚蔡沁瑜口述退黨聲明，正式退出中國國民黨。這場「中秋叛變」令深藍支持者崩潰不已，大罵：「真的對郭很失望！」直言此人初選輸不起，大企業家風采盡失，近期行為更令人痛心，簡直是台灣歷史最可笑的時刻。

網友在PTT論壇發文《真的對郭很失望》，寫道：「現在的目標就是拉下民進黨，結果因為初選輸不起耿耿於懷，身為一個大企業家確實值得尊敬，但近期的行為真的讓人痛心。」

該網友更表示：「韓國瑜如果做的不好你可以提出來，我相信他會勇於面對。在初選的時候稱兄道弟，輸了開始不認人，這是台灣歷史最可笑的時刻了！我的這票絕對不會給郭！韓國瑜加油！中華民國加油！」

其他網友紛紛回應：「沒有用了，KMT罪人確定」、「他票數絕對第三」、「拉下民退黨核四有望可以重啟，當然要拉」、「這麼會剝削員工的老闆你也尊重」。

郭台銘正式退出國民黨 蔡沁瑜：郭先生不會眷戀這個政黨

(中時電子報)