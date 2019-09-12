東區農糧分署表示，次級品文旦也有分別，並非所有都適合製成加工品，無法利用的將作為堆肥，回饋貧瘠土地與農民，以利來年作物生長。（東區農糧署提供／王昱凱花蓮傳真）

農委會體恤柚農辛勞，不願讓文旦次級品進入市場打亂行情，於花蓮收購1800頓大果，投入精油、果醬與果汁加工品製造，卻被發現大量棄置於鳳林與瑞穗等地。不少人痛批根本浪費納稅人血汗錢，東區農糧署急忙澄清，絕非丟棄，文旦需要靜置一段時間，以利堆肥製作，將成為下期新生養分。

農委會當初以一斤10元價格與農民收購，說會製成果醬、洗潔劑等加工品。卻被農民發現大量丟棄在鳳林與瑞穗的農會土地上，形成「文旦海」。議員謝龍介也表示，原來農會說做果醬是這樣做的，真是開眼界。農民也說，做不到加工就要坦誠，不要欺騙農民，浪費納稅錢。

東區農糧分署急澄清，收購的1800頓大果，其中8百頓投入精油提煉，其餘1千頓因品質較差且果肉酸，無法製成精油與果汁等加工品，才會製成堆肥，預計供給貧瘠土地使用，讓明年收成更好。

瑞穗農會總幹事黃盛皇提到，文旦要作為堆肥，必須靜置讓皮軟化腐爛、曝曬、熟成並混入有機物後，才能進行使用，過程耗時長，才找農會土地先行放置，希望外界不要斷章取義，影響農會與農民互信互賴關係。

柚農林誠雄表示，次級品大果也分成多種，許多不僅賣像不佳，果肉也無法利用，農會製作堆肥，讓大果成為明年新生幼果的養分回饋土地與農民，立意相當良好，也幫助許多農民。

(中時 )