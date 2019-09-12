鴻海創辦人郭台銘今早聲明退出國民黨，前黨主席洪秀柱透過辦公室表示遺憾！肯定郭台銘過去曾協助國民黨度過難關，相信他對國民黨應有深厚感情。郭台銘若對黨有改革的意見，更應該留在黨內，團結一致，共同打拼。2020捍衛中華民國、下架濫權民進黨政府，是多數人民之所望，也是全體黨員的共同目標。

(中時 )