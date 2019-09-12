每天走10000步能幫助身體健康，但是否真需的要每天走10000步才有效？根據新的國際研究，也許並不需要走到每天1萬步，但走路確實有助於降低死亡風險。

〈每日健康〉根據《ScienceDaily》、《WebMD》等權威媒體報導，一發表在國際期刊《JAMA》的新研究數據顯示，每天走路達4400步的女性，平均可降低41%的死亡風險；走路確實會隨步數增加健康效益，但超過7500步以上，死亡率下降的現象就沒有明顯變化。

該研究計追蹤1萬7千名平均72歲的高年女性，她們佩戴臀部計步裝置，觀測身體變化4年，期間504名女性死亡，統計發現每天只走2700步的女性死亡率最高，一旦每日平均步數達到4400步，就能減少41%的死亡風險。

此外，受試者中，運動量達每天行走8500步女性，死亡風險降低了58%，但每天只行走7500的這一組女性，也獲得了同等效果。

哈佛大學公共衛生學院流行病學教授I-Min Lee 說，這次統計結果顯示，多走路、多活動對身體有益的說法雖是老生常談但明顯有效。

(中時電子報)