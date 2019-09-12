電視劇「俗女養成記」引發台南觀光熱潮，後壁許多拍攝場景成了熱門打卡景點，但是搭乘高鐵而來的遊客卻沒有公車可以直達菁寮無米樂地區，台南市議員李宗翰邀集後壁區長翁振祥、國策顧問崑濱伯、市府相關單位，12日在菁寮市場內舉辦記者會，希望爭取菁寮公車直通高鐵，創造觀光新契機。

李宗翰表示，目前高鐵有黃9線以及黃16-1線通往新營及白河，雖然會經過後壁地區，但許多站點重複，時間規畫也不盡理想，例如菁寮無米樂地區、長短樹、新港東的路線也同樣是南北走向，只要稍微調整就夠一口氣補足觀光動能。

國策顧問崑濱伯也特地到場支持共同連署，他表示，這條路線如果可以成真，不僅對地方觀光有所幫助，甚至對連續假期的返鄉遊子都是非常方便的事情。

李宗翰呼籲台南市政府，善用目前觀光熱潮，如果無法新設路線，也要調整現有路線，讓嘉義高鐵站發車的公車能夠覆蓋更完整的後壁地區。後壁還有土溝藝術村、崁頂射火馬以及仕安合作社等特色地區，建置友善的交通系統未來才有可能支持更多的活動進駐。

(中時 )