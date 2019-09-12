鴻海集團創辦人郭台銘今宣布退出國民黨，接下來極可能與台北市長柯文哲結盟，以第三勢力之姿加入2020戰局。對於郭大動作退黨，柯文哲今表示，我們希望能維持「國家利益大於政黨利益，政黨利益大於派系利益，派系利益大於個人利益」的理念，至於怎麼發揮，就是努力的方向。

郭台銘發布聲明，批評許多藍營大老「人在曹營心在漢」，且守舊、迂腐的中常委，

把自己的利益放在政黨利益之前，

把政黨利益放在國家利益之前，這讓他決定退出國民黨。

針對郭台銘退黨，柯文哲今僅表示，他個人態度是這樣，希望說以台灣長遠歷史來看，希望有一個機會可以脫離藍綠泥淖，這是他個人的衷心期望，其餘沒有太特別的意見。

由於柯文哲過去也曾批評民進黨內，許多人視政黨利益大於國家利益，郭台銘今天聲明的內容也相似，這項批評是否藍綠都通用？柯文哲不諱言，本來我們就希望國家利益大於政黨利益，政黨利益大於派系利益，派系利益大於個人利益，可是在實際的每天政治當中，的確常常倒過來。

柯文哲強調，我們希望能維持這理念，國家利益大於政黨利益，政黨利益大於派系利益，派系利益大於個人利益，至於怎麼發揮，就是我們大家努力的方向

媒體追問，連署要啟動？由柯文哲負責幫忙找2000連署點？但柯都沒有再多做回應。

(中時 )