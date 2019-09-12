台中市大安區居民過去長期使用地下水，立法院副院長蔡其昌爭取經濟部水利署、台中市政府共投入6200萬元，進行自來水延管工程，12日上午於龜殼里舉行通水典禮。龜殼里延管工程共有495戶受益，當地自來水普及率提升27.1％，讓更多居民飲用安全、健康的水源。
自來水延管工程通水典禮於西濱公路橋下舉行，立法院副院長蔡其昌、經濟部水利署主秘黃宏莆、台灣自來水公司第四區管理處處長蕭淑貞、台中市議員施志昌、大安區公所區長周琇茹及龜殼里里長洪正義等出席，與會人員均肯定並朝自來水普及率100％為未來努力目標。
蔡其昌表示，喝乾淨、健康的水是國民的基本權益，過去我們努力爭取大安地區的每一個村里都有自來水，今天又達成了一個新的里程碑。龜殼里自來水通水後，大安自來水普及率達72.26％，尚未申裝的用戶可把握全額補助施工費用（不含路修費）的難得機會。
龜殼里長洪正義表示，大安區雖是一個比較鄉下的地方，過去因地下水源豐沛，當地居民長年習慣使用地下水，惟近年來工商發展，環境汙染日益嚴重，民眾健康意識逐漸抬頭，遂與當地數名里長聯合向蔡其昌服務團隊反應當地用水情形，很開心今天終於通水了。
大安區自來水普及率由2014年12月45.16％，至2017年12月大幅提升至67.13％，但2017年末統計仍有1867餘戶無法接用自來水。蔡其昌爭取「龜殼里延管工程」納入前瞻計畫補助，今年7月工程順利完工，普及率提升至72.26％。
(中時 )
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