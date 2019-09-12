農委會為鼓勵農（漁）民子女繼續升學就讀高中（職）及大專校院，設有獎助學金機制。107學年度第2學期並將獎助學金額度將提高，且刪除學業成績70分以上之規定。108學年度第1學期農漁民子女就學獎助學金16日即可受理申請，農（漁）民須把握時間，於10月15日前向戶籍所在地基層農（漁）會申請。

農委會表示，本獎助學金申請條件包括：

1.申請人為農保被保險人、農會正會員之農民或漁會甲類會員之漁民。

2.學生父母最近1年度綜合所得總額未超過114萬元。

3.學生前一學期德行成績乙等或70分以上，且未領取政府學雜費減免優待補助者。

農委會指出，本獎助學金私立大專校院（含五專4、5年級）學生每名每學期1.3萬元，公立大專校院6500元；私立高中（職）（含五專1、2、3年級）6500元，公立高中（職）4千元。由於教育部實施12年國民基本教育，推動高級中等學校一定條件免學費措施，因此高中（職）生因符合相關法令免繳學費，則申請人不得領取本獎助學金。

惟少數繳學費就讀單獨招生之私立高中或仍繳學費之高中（職）生且107年度父母綜合所得總額未超過114萬元者，則申請人得依規定申領本學期本獎助學金；申請規定及申請表件，均登載於該會網站，可上網點選。

(中時 )