《天下雜誌》10日公布「縣市長施政滿意度」調查，被質疑「用前任來檢視現任者」，引發軒然大波；對此《天下雜誌》回應，該調查完全以今年7月18日至8月22日民調為準，民調結果不會有「用前任來檢視現任者」問題。

《天下雜誌》表示，縣市調查分為兩大部份：分別是「幸福城市大調查」和「縣市長施政滿意度」。其中，「幸福城市大調查」是針對城市幸福條件「硬指標」的評比，採用的是去年度指標數字，希望呈現各縣市的城市競爭力與幸福居住環境。而這部份就是被質疑以去年政績來評比今年市長的爭議點，但這份排名並非是爭議中的「高雄墊底」排名，這份評比中，高雄市雖在六都中敬陪末座，但在22個縣市中仍有第11名的成績。

外傳「高雄墊底」的排名則是影響縣市長個人排名的「縣市長施政滿意度」調查，該調查則完全以今年7月18日至8月22日民調為準，民調結果不會有「用前任來檢視現任者」問題。

《天下雜誌》表示，民意調查方法是電話民調80%、專家問卷20%。無論電訪或問卷題目設計，問的都是民眾對當下地方父母官的觀感，與前任無關。例如，詢問民眾「請問您覺得XX縣長關不關心下一代教育？」「整體來說，您對XX縣長的施政是否滿意？」

《天下雜誌》強調，《天下》的縣市調查向來秉持透明、公正、客觀之精神，每年調查結果出爐後，更是國內唯一有公布完整指標供各界下載、檢驗的媒體，目的就是希望各縣市在相互激勵、學習中，形塑一個更美好台灣。

(中時電子報)