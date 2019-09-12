中科院航空研究所專業飛手展示標準化術科測驗流程，以及測驗項目。（何冠嫻攝）

苗栗後龍溪畔位置條件優異，為全國首座遙控無人機術科測驗場地。（何冠嫻攝）

全國首座遙控無人機術科測驗場地啟用 專業飛手示範測驗流程與項目

全國首座「遙控無人機術科測驗場地」位在苗栗後龍溪畔場域。12日交通部長林佳龍、民航局長林國顯、苗栗縣長徐耀昌、國家中山科學研究院長杲中興等人剪綵啟用，為無人載具邁入專業化證照制度創下新的新里程。

民航法中的遙控無人機專章將於明年3月施行生效，依規定，250公克以上無人機應註冊管理，2公斤以上須考照才可飛行，未依法註冊受罰3至15萬元、無照飛行罰6至30萬，誤闖禁航區將受罰30萬以上。為因應無人機考照需求，苗栗縣政府獲中央支持在苗栗市後龍溪畔，設置全國首座無人機考照場。

民航局指出，苗栗後龍溪畔場域附近無限航區、機場、飛行場或人口稠密區域，且多年來一直作為苗栗縣航空模型飛行協會辦理模型飛機嘉年華及飛行練習使用，早已被航模玩家視為條件優異、風景絕麗的活動場域。

經國家中山科學研究院進行場地整備，畫設長300公尺、寬20公尺的飛機跑道、3個直升機與多旋翼機測驗區，可因應最大起飛重量150公斤以下的飛機、直昇機、多旋翼機等測驗需求。12日由中科院航空研究所專業飛手依術科測驗規範，展示標準化術科測驗流程，以及定點起降、四面停懸、八字水平圓等測驗項目。

林佳龍指出，無人機具未來性，透過立法符合產業及社會需求管理，可帶來龐大的商機及休閒、娛樂等發展，而遙控無人機測驗場地啟用更為無人載具重要里程碑，啟動專業化證照制度，結合產學研力量，促進產業發展。

(中時 )