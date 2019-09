受adidas邀請快閃來台訪問兩天一夜的拓荒者明星後衛利拉德,儘管行程相當緊湊,卻沒忘記體驗台灣特色文化,除了把握空檔前往台北市街頭,跟知名地標台北101帥氣合影,更沒忘記擺出最經典的「You Know What Time It Is」手勢!

放話自己是NBA最強饒舌歌手的利拉德,曾以藝名「Dame D.O.L.L.A」發行三張專輯,也趁來台前往電視節目「聲林之王2」擔任重量級導師,替參賽選手進行賽前特訓,也特別體驗一下當下最流行的「電話亭KTV」,甚至當場高歌。

由於13日就是中秋佳節,「聲林之王2」也送上印有利拉德個人LOGO的特製月餅,讓他可以品嘗一下佳節美食,當場給了利拉德相當大的驚喜。接下來利拉德即將返美備戰NBA新球季,拓荒者首場熱身賽10月9日主場迎戰金塊。

(中時電子報)