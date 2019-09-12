鴻海集團創辦人郭台銘向國民黨說再見，國民黨台中市議會黨團12日表示，這個問題從初選就一直動盪不安，郭的宣布也算是塵埃落定，朝正向前進，國民黨還是要團結，原本心不在國民黨，不守初選遊戲規則，願賭不服輸的人，強烈懷疑他的誠信在哪裡？不一定要強留，強摘的瓜不會甜，該走的就讓他走，外界在講經濟藍、知識藍，其實國民黨就是藍的，挺韓的人一樣堅定。

台中市議會國民黨團書記長張瀞分表示，台中市全台第一個登高一呼支持韓國瑜參選總統，郭台銘無心在國民黨，如果有心在國民黨，為何從他出來就一直攪局攪到現在，他應該是一個可以高高在上，紅遍全世界的紅頂商人，何苦要來攪亂台灣這一局，而且是中華民國的關鍵時刻。

會不會影響2020總統大選？張瀞分指出，國民黨在這個時候會有這麼多的困難，全部都從郭台銘身上發生的，離開國民黨這是他自己的選擇，尊重他，這是他的權益，但對深愛中華民國的人而言，這樣會給台灣的人民、世界的人民另外一種看法。

「會給韓國瑜的票應該始終如一，絕對不會跑掉」，張瀞分表示，會投給韓國瑜的票，也不會分給郭台銘，給韓國與的票，非常堅定，她要對郭董說「祝福他，一路好走」。

台中市議會國民黨團執行長陳政顯直言，「不一定要強留，強摘的瓜不會甜，該走的就讓他走」，十四日韓國瑜將來台中市，要讓民眾感受「我們中央、地方同心」，很多事情就解決了。

陳政顯說，之前紛紛擾擾從初選結束之後，到現在快兩個月，包括社會上也為這個問題一直動盪不安，與其說，他今天宣布也算是一個塵埃落定的方式，未來好或壞，他覺得是一個正向的，國民黨還是要團結，原本不是國民黨的人，心也不在國民黨，你硬給一個榮譽國民黨員證給他進來參選遊戲，願賭不服輸的人，未來也強烈的懷疑他的誠信在哪裡？

「當一個政治人物的能力好不好、服務好不好，見仁見智，但唯一誠信是需要讓公眾，廣大的民眾來考驗」，陳政顯強調，當你沒有誠信的話，你未來要把這個國家帶到哪裡去

？其實我們要好好的省思。

陳政顯指出，郭台銘一直在講說有一些經濟藍、知識藍，其實國民黨就是藍的，沒有分什麼經濟藍、知識藍，沒有刻意的切割區塊，為了中華民國好，才是一個黨員的職責也是本意，至於大家關注未來發展？「我相信絕對是好的」。

陳政顯說，「無心在這裡的人，該走就讓他走」，不一定要強留，強摘的瓜不甜，該走的就讓他走，讓他好好去走他的路，未來歷史對這個人總是會有個定位評價，希望他好好的走下去，趁他還沒登記之前，還有回頭的機會好好思考。

(中時 )