多位國民黨大老發表《團結、奮鬥、救中華民國》聲明，以「進一步、退一步、讓一步、跨一步」為口號，呼籲韓國瑜與郭台銘兩位黨內同志，能合而為一，以「四步」的誠意謀求真心合作。

針對此，郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜隨後發表聲明，表示即起郭台銘退出國民黨。並批評還有很多百年世襲的中常委在把持這個政黨，台灣人民不會認同如此迂腐的政黨，這群守舊、迂腐的中常委。

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(中時電子報)