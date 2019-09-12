鴻海集團創辦人郭台銘今天宣布退黨，國民黨青年部主任蕭敬嚴在臉書上大酸郭台銘是政壇「乃哥」（指藝人徐乃麟），影射郭台銘輸不起還說，「真心謝謝郭台銘，讓國民黨更加團結在一起。」

蕭敬嚴在臉書上回顧今年4月17日郭台銘領取資深黨員榮譽狀時講過的話，包括「如果選上，就代表國民黨角逐2020總統大選」、「若選不上，表示我努力不夠」、「一定盡全力支持黨初選制度產生的候選人」等等。

他質疑說，看了郭辦的聲明說，「退黨不代表要參選」，原來，郭台銘跟柯文哲一起拜廟、找柯、王幕僚赴中選會，還不算有參選意圖。

蕭敬嚴舉例說，難道另一半在外面有小三、小王，整天傳訊息曖昧來曖昧去，還要找到衛生紙才算有證據嗎？蕭敬嚴說，真心謝謝郭台銘促成團結，讓國民黨的大家更加團結在一塊。

他說，自願參與黨內初選機制，參加了就要願賭服輸，不要輸了就搞脫黨參選，只為了自己的政治利益，他痛批，連做人基本的信用與忠貞都沒有，還想談為國為民、為了公眾服務？「到底是為了大我還是私利，一戳就破。」

蕭敬嚴以「慢走不送」嗆郭「果然是乃哥，真是霸氣總裁，能屈能伸！」

(中時 )