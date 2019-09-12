葉毓蘭怒了！名嘴羅友志在fb上PO文，直指葉毓蘭意圖靠侯友宜這位明星同學「強勢回鍋」，此文一出令警大前教授葉毓蘭大為光火，立馬隔空開戰，直斥「有事找友志？友志，以你這篇貼文看來，有事千萬別找你，你太落漆了！枉費我還錯以為你是優秀的資深警政社會記者。」並在文末回嗆「不勞您費心」滿滿的火藥味。

葉毓蘭說：「四年前我接受新黨推薦為不分區立委，是兩黨主席朱立倫與郁慕明之間的協議，新黨將我列為不分區第一，將打扁大將邱毅列第二，是要凸顯警消權益的重要，當時郁慕明主席告訴我，新黨不是鋼性政黨，不會影響我的國民黨員的身分，只是在向中選會登記為政黨候選人時必須登記為新黨。而且在選舉期間，我們（還包括現任國民黨籍新北市議員唐慧琳）在各地造勢時，都是以總統投朱立倫、王如玄，區域投國民黨，政黨票給新黨做為訴求。

立委落選後，我嚐盡世態炎涼，人情冷暖。警察大學的固定兼課被取消了，行政院和各部會的委員也逐步被淸倉，收入銳減，但是三年多來，我從來沒有放棄我的使命，持續為退休軍公教和警消權益發聲，雖然只憑一枝禿筆，繼續狗吠火車。

友志，我們是老朋友了，我沒有想到你居然會用「勒索」的語詞，或是我要靠著明星同學「強勢回鍋」國民黨來說三道四。我從來沒有離開國民黨，尤其在2016國民黨被蔡政府迫害之後，我更不會背棄國民黨。馬英九當總統的八年，我沒有拿到任何好處，沒有任何酬庸職位，但是當這個黨落魄時，我絕對不會像其他見錢眼開、唯利是圖的無恥小人落跑。黨內都知道，黨籍立法委員們也都知道，吳敦義主席更知道，不勞您費心。」

(中時電子報)