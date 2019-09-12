為讓癌友及家屬能得到支持及資源，國健署與癌症希望基金會攜手在全台74家醫療院所設置癌症資源中心，國健署官員表示，今年已經來到第10個年頭，陪伴超過百萬人次癌友，求助癌症資源中心有高達9成為初次罹癌者，且女性較多、占6成，最常尋求社會資源的轉介服務，其次是癌症資訊及心理支持。

國健署署長王英偉表示，民眾診斷出癌症時常會不知所措，國健署自2007年起委託癌症希望基金會輔導醫院推動癌症資源中心，2010年起正式補助醫院設置癌症資源中心迄今，全台設置有癌症資源中心的醫院家數也從99年的49家，增加至108年的74家，成長率達五成，10年來累計服務更超過100萬人次，平均每天有500人次接受服務。

進一步分析10年的服務量發現，求助癌症資源中心者有高達九成為初次罹癌者，顯示初次診斷癌症時，癌友會遭受較大衝擊，也最需要協助；另外求助者中女性占61％，運用此資源的比率較男性的39％高。

47歲的方小姐表示，她因參與政府提供的免費乳房攝影檢查，及早發現乳癌，回想罹癌之初，不僅心理飽受衝擊，更擔心會因為治療，中斷工作而影響生計，還好醫院的醫師及個管師協助轉介至癌症資源中心，透過資源中心的協助，解決她罹癌後所遇到的困難，並幫忙轉介至住家附近租借假髮和義乳，讓她覺得癌症沒想像中可怕，有勇氣面對接下來的治療。

癌症希望基金會董事長王正旭指出，獲得正確資訊、心理支持及社會資源，是支持癌友順利完成治療的三大要素，而癌症資源中心10年來發現，以尋求社會資源的轉介服務占43％最多，其次是癌症資訊占33％及心理支持占24％，期待癌症資源中心扮演醫院和社區間橋樑的角色，提供全人、全程、全方位的癌症照護。

(中時 )