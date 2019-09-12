鴻海創辦人郭台銘以「迂腐的政黨」為由，宣布退出國民黨，自由作家洛杉基在臉書發文提醒郭粉們，「如果再投票給郭台銘，就是間接投給墨綠的民眾黨，讓他們成為民進黨的最大外圍政黨…若讓蔡英文繼續連任，中華民國的未來，部分責任要由你們來承擔！」

洛杉基在臉書發文指出，郭董不再是國民黨人了！郭粉們如果再投票給郭，就是間接投給墨綠的「民眾黨」，讓他們成為民進黨的最大外圍政黨！郭粉豈能背叛藍營、支持墨綠政黨？或寧可幫助蔡英文繼續連任，也要讓國民黨敗北？他提醒正站在歷史轉折點上的郭粉們，中華民國的未來，部分責任要由你們來承擔！

此外，對於郭台銘在退黨聲明中暗指，黨內有人「人在曹營心在漢」，洛杉基則說，他前兩天就說過：郭王二人是「人在漢營、心在曹」（就是藍皮綠骨），沒想到郭今天以黨內有人「人在曹營、心在漢」（綠皮藍骨）為由，宣布退出國民黨，實在有夠諷刺。

洛杉基批評，究竟黨內誰是「人在曹營、心在漢」或者是「人在漢營、心在曹」？藍營選民不是瞎子，大家心裡有數。郭董自動退黨，免得被開除黨籍，就跟他的鴻海高級職員多數選擇自動請辭，以免被郭董開除，不就只為了讓自己留個台階下，結果還不都是一樣：互道珍重、大夥後會有期。

有網友回應「有錢人多是任性的」、「他的得票將會是宋楚瑜選台北市長被棄保的結果」、「愛ROC只是口號，自己想做皇帝罷了」、「2020國民黨想要駁回這一局，唯一的只有支持韓國瑜！否則將全盤皆輸」。

郭台銘正式退出國民黨 蔡沁瑜：郭先生不會眷戀這個政黨

(中時電子報)