廟方隨後緊急貼出告示，「照相用，樣品請勿拿走」，希望民眾不要在不小心戴走了。(吳建輝攝)

挪威馬拉松選手艾登，戴「埔鹽順澤宮」帽拿下法國鐵人三項冠軍造成轟動，天天都有人到順澤廟朝聖，廟方美意提供廟務人員舊版的冠軍帽讓民眾拍照，沒想到竟有民眾趁拍照打卡時，將帽子竊走，讓廟方十分傻眼，指在神明面前做這種失德的行為，神明是不會保佑你的 !

彰化縣埔鹽鄉順澤宮，被奪得法國三鐵冠軍的挪威選手艾登帶著帽子拍照上傳網路後造成轟動，讓不少信眾與馬拉松迷都前往順澤宮朝聖，希望也能得到一頂「埔鹽順澤宮帽」，而廟方為了讓民眾親身體驗「冠軍帽」，特別準備2頂帽子供民眾到廟打卡使用，沒想到昨日帽子卻不翼而飛，現場有目擊民眾表示，有看到一名年輕女子戴著冠軍帽拍照後沒脫下，又將自己名牌帽子戴上後悄悄離去。

順澤宮法務組長許維樵說，他是失竊帽子的主人，有許多民眾抱怨到廟裡看不到冠軍帽，於是美意提供自己的帽子出借民眾打卡，沒想到遭竊，但他也表示，被竊的帽子是舊款的，除了有蓋廟印之外，還有寫上領帽時的日期，是全台唯一，希望該名女子能夠主動歸還，將保留法律追訴權，他也強調，失德行為神明是不會保佑的，還可能招致厄運。

(中時 )