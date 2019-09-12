謝寒冰分享法院傳票。（圖／翻攝自謝寒冰臉書）

總統大選倒數4個月，不少政論節目近來都火力全開，一向力挺韓國瑜的資深媒體人謝寒冰，今(12日)一早在臉書分享收到被告傳票，一般人見此大多嚇得措手不及，謝韓冰卻相當淡定，還分享疑因筆誤，謝寒冰的年紀被檢察官打成23歲，笑說：「一早接到傳票，心情變得超級好」。

謝寒冰過去常在節目與網路直播中分享自身對政治看法，始終支持韓國瑜的他，昨在YouTube開直播，隔空呼籲「拜託郭柯趕快宣佈參選好嗎？」並指不懂郭柯兩人合體現身廟宇，「兩人跑到新竹城隍廟參拜，到底要幹什麼？」期待郭台銘參選情勢明朗後，能讓外界正式檢視其中大小事情。

今謝寒冰在臉書分享收到台北地方法院刑事庭傳票，主因是妨害名譽，謝寒冰自嘲：「一早接到傳票，心情變得超級好⋯⋯不是因為我變態愛被告，而是因為被傳喚人年齡居然是23！哈哈！」開心因此年紀變小，網友則說：「練寒冰掌也有去老返童的功效嗎」、「寒冰，法院會不會把你跟韓冰搞在一起，凍齡喔～加油」、「原來被告可以減齡」、「誰說挺韓沒有年輕人的，挺韓還可以變年輕呢」。

(中時電子報)