女星陳子玄和演員丈夫陳建隆2017年生下兒子恩恩後，沒想到在坐月子中心時就發現恩恩有「喉頭軟化症」，有次兒子睡到一半陳子玄突然發現他嘴唇從粉紅色變成黑色，搖醒後沒事了。但有次喝奶時，又發生一樣狀況，這次更完全不會動，讓她趕快抱著小孩衝急診室。

陳子玄的兒子被檢查出罹患喉頭軟化症，沒想到竟然他容易呼吸困難嘴唇發黑。（合成圖／翻攝自陳子玄臉書）

陳子玄在節目上分享育兒經驗，餵奶時兒子突然嘴唇變成黑色，且不會動。讓她趕快抱著小孩衝急診室，結果到了急診室竟然又好轉，醫生檢查後都無恙，但夫妻倆已經嚇到只敢抱著孩子站在急診室外。突然同樣情形再度發生，護理師見狀衝上來開始壓他心臟，壓了超過一分鐘，直到他醒來整張臉變成紅色大哭。

陳子玄親眼看著兒子，從粉紅色變成黑色，幸好夫妻停留在急診室外，護理師衝出來急救才撿回一命。（圖／翻攝自醫師好辣）

直到發現病因，原來陳子玄的兒子嚴重喉頭軟化，加上舌頭肥大，只要一躺下舌頭就會往後，造成呼吸困難，檢查出來當下就必須立刻動手術，燒掉上顎喉頭嚴重軟化的部分，讓陳子玄夫妻哭到相當痛心。

出院後還需要佩戴呼吸器六個月，本來以為好了拔掉呼吸器，不到一個月又再度發黑，檢查出來發現有癲癇症狀，甚至現在長期吃藥下來，造成了發育遲緩的狀況，已經在上早期治療。但陳子玄也在臉書表示，目前恩恩都要按時服藥，狀況越來越好了，一切都在進步中，我們都勇敢努力著。

陳子玄兒子罹患罕見疾病？嘴唇發黑昏迷不醒？！

(中時電子報)