三重重新橋騎士自撞重傷 無生命跡象送醫搶救中（翻攝照片／戴上容新北傳真）

三重重新橋騎士自撞重傷 無生命跡象送醫搶救中（翻攝照片／戴上容新北傳真）

新北市三重區12時42分，37歲梁男騎乘普重機行駛於重新橋往三重方向，疑似自撞當場失去呼吸心跳，現場機車零件散落，警方獲報後，立刻將梁男送往市立三重醫院急救中，詳細原因仍待警方進一步釐清。

(中時 )