騎士重新橋自撞重傷 無生命跡象 14:462019/09/12 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 三重重新橋騎士自撞重傷 無生命跡象送醫搶救中（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 三重重新橋騎士自撞重傷 無生命跡象送醫搶救中（翻攝照片／戴上容新北傳真） 三重重新橋騎士自撞重傷 無生命跡象送醫搶救中（翻攝照片／戴上容新北傳真） 新北市三重區12時42分，37歲梁男騎乘普重機行駛於重新橋往三重方向，疑似自撞當場失去呼吸心跳，現場機車零件散落，警方獲報後，立刻將梁男送往市立三重醫院急救中，詳細原因仍待警方進一步釐清。 (中時 ) #三重 #警方 #機車零件 #機車 #呼吸 也許您會感興趣 推薦閱讀 機車族又添利多？蘇揆要財長研議機車貨物稅減稅 21:472019/09/08 財經 機車族添利多？ 蘇揆：研議降機車貨物稅 04:102019/09/09 產業．科技 創新技術博覽會 大秀研發成果 04:102019/09/09 投資理財 搶選票 政院祭機車降貨物稅 04:102019/09/09 財經焦點 通盤檢討貨物稅 勿陷油電之爭 04:102019/09/09 財經焦點 中華車迎市場變局 陳昭文下達六輪出擊戰略 04:102019/09/11 財經要聞 奪命終結站 電線害女騎士摔車後方汽車接著撞上 17:302019/09/11 社會 機車貨物稅降不降？ 財長：加碼舊換新優惠 不降稅率 04:092019/09/12 財經要聞 業者：機車比照超跑課稅 沒道理 04:102019/09/12 財經要聞 國內機車油電雙行 需有長遠配套措施 04:102019/09/12 產業．科技 社會熱門新聞 櫃姐便服日穿露肚上衣、超短熱褲 網蓋樓吐槽 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 霸氣正宮再嗆小三 爆：尪無法再「繁衍」 - 社會 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 社會 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。