姜丹尼爾12日4度訪台，一路上帶著親切笑容，也不斷與歌迷揮手致意。（陳麒全攝）

姜丹尼爾12日4度訪台，一路上帶著親切笑容，也不斷與歌迷揮手致意。（陳麒全攝）

姜丹尼爾12日4度訪台，一路上帶著親切笑容，也不斷與歌迷揮手致意。（陳麒全攝）

姜丹尼爾12日4度訪台，一路上帶著親切笑容，也不斷與歌迷揮手致意。（陳麒全攝）

姜丹尼爾12日4度訪台，一路上帶著親切笑容，也不斷與歌迷揮手致意。（陳麒全攝）

姜丹尼爾12日4度訪台，一路上帶著親切笑容，也不斷與歌迷揮手致意。（陳麒全攝）

姜丹尼爾12日4度訪台，一路上帶著親切笑容，也不斷與歌迷揮手致意。（陳麒全攝）

前韓國男團「Wanna One」的姜丹尼爾在解決了合約風波後，今年7月正式單飛。雖出道後，立刻爆出與「TWICE」隊長志效戀愛進行式，但不影響工作，人氣依舊爆棚，12日姜丹尼爾4度訪台，班機尚未抵達，候機室外就有十多名來自新加坡、香港的粉絲等候接機。姜丹尼爾特別不走環宇VIP通關，經由一般通關與歌迷近距離接觸，入境大廳約有近百粉絲接機，他也沿路向粉絲、媒體揮手，展現親民作風。

姜丹尼爾因班機延誤晚了約半小時才抵達桃園機場，下機時由隨行人員陪同，一起走進入境長廊，有不少歌迷搭乘同班機入境，紛紛趕著搶拍偶像身影，姜丹尼爾一路上帶著親切笑容，也不斷與歌迷揮手致意。

姜丹尼爾此行來台預計停留3天2夜，12日沒有安排任何行程，為明晚活動儲備精力。姜丹尼爾「Kang Daniel Fan Meeting ： Color On Me In Taipei」13日晚間6時30分在南港展覽館登場，可現場購票。姜丹尼爾出道專輯《color on me》已在台數位發行。

(中時 )