姜丹尼爾12日4度訪台,一路上帶著親切笑容,也不斷與歌迷揮手致意。(陳麒全攝)

前韓國男團「Wanna One」的姜丹尼爾在解決了合約風波後,今年7月正式單飛。雖出道後,立刻爆出與「TWICE」隊長志效戀愛進行式,但不影響工作,人氣依舊爆棚,12日姜丹尼爾4度訪台,班機尚未抵達,候機室外就有十多名來自新加坡、香港的粉絲等候接機。姜丹尼爾特別不走環宇VIP通關,經由一般通關與歌迷近距離接觸,入境大廳約有近百粉絲接機,他也沿路向粉絲、媒體揮手,展現親民作風。

姜丹尼爾因班機延誤晚了約半小時才抵達桃園機場,下機時由隨行人員陪同,一起走進入境長廊,有不少歌迷搭乘同班機入境,紛紛趕著搶拍偶像身影,姜丹尼爾一路上帶著親切笑容,也不斷與歌迷揮手致意。

姜丹尼爾此行來台預計停留3天2夜,12日沒有安排任何行程,為明晚活動儲備精力。姜丹尼爾「Kang Daniel Fan Meeting : Color On Me In Taipei」13日晚間6時30分在南港展覽館登場,可現場購票。姜丹尼爾出道專輯《color on me》已在台數位發行。

(中時 )