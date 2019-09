美國一對白人夫婦為了生小孩,找上一家生殖醫學中心順利懷孕,不過生下來小孩卻是亞裔寶寶,氣得這對夫妻控告診所外,更憤而離婚。

住在美國維洛納(Verona)的一對白人夫婦,克莉絲汀娜(Kristina Koedderich)與瓦西列維斯基(Drew Wasilewski)透過生殖中心的幫助,花了50萬美元(約台幣1500萬元)醫療費,成功懷上小孩,不料寶寶誕生生下來的孩子卻是亞裔。

這對夫妻除了鬧到離婚,更對聖拿巴生殖醫學與科學中心(Institute of Reproductive Medicine and Science at Saint Barnabas)提告,瓦西列維斯基向法院表示,這起事件對他造成巨大衝擊,要求賠償。根據法院紀錄,瓦西列維斯基在2012年11月7日提供精子樣本給診所,克莉絲汀娜2013年7月卻生下一名亞裔女嬰,最後發現瓦西列維斯基並非這名女嬰的親生父親,不過女嬰的生母卻是克莉絲汀娜。

目前法院要求生殖診所必須嚴查差不多時間前往就診的其他男女患者名單,而且精子在相同時期於診所內解凍使用的亞裔男性,已經接獲診所通知必須進行身分確認。

(中時電子報)