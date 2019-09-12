演員鄭人碩協助警方逮捕毒蟲。（翻攝鄭人碩臉書）

北市萬華警方11日在西門町追捕1名毒蟲，最後在超商內將對方壓制，但因在場員警只有1人，剛好在買飲料的藝人鄭人碩發現後，立刻上前協助戒護，最後其他支援警力趕來，順利將犯嫌帶回警局，萬華警分局12日也頒發感謝狀給鄭，表揚他的熱心義舉。

警方11日傍晚6時許，在漢口街發現34歲林男行跡可疑，上前準備盤查時對方拔腿就跑，員警見狀進行追捕，林嫌後來跑進1家超商，1名員警將他壓制在地。

剛好也在裡面買東西的鄭人碩發現後立刻上前幫忙戒護，警方也順利在林男身上，起獲2包安非他命毒品，鄭人碩並在其他員警趕到時悄悄離去。

37歲的知名藝人鄭人碩，拍過多部電視劇及電影，曾於2015年以電影《醉．生夢死》，獲得第17屆台北電影獎最佳男配角，2017年在角頭2中的飾演「慶哥」，也獲得第20屆台北電影獎。

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(中時 )