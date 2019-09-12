睡覺時感覺呼吸困難，可能是肺部發出警號。74歲張姓老翁5年前覺得胸悶、睡覺時又呼吸困難，經醫生診斷確診為「肺阻塞」，台中榮民總醫院胸腔內科醫師表示，老菸槍罹患「肺阻塞」的機會高；慢阻肺患者把握夏季治療黃金期，若停藥可能造成，如肺功能急劇下降，病情惡化等，唯恐危及生命。

台中榮民總醫院胸腔內科主任醫師詹明澄指出，74歲張先生是位老菸槍，從5年前開始經常咳嗽有痰，剛開始並不在意，後來爬樓梯會感到胸悶、呼吸困難，甚至半夜喘到無法睡覺，反覆住院治療，嚴重影響生活，確診「肺阻塞」，經醫護衛教人員解說，開始接受治療，現在一覺到天亮、能出門散步。

台中榮民總醫院指出，「肺阻塞」位居國內10大死因第7位，每年奪走6000國人性命；出現咳、痰、喘的症狀，菸咳易與感冒混淆，急性惡化可能導致呼吸衰竭、死亡風險。台中榮民總醫院胸腔內科團隊，12日於院內辦理「肺功能篩檢活動」，在院內設置「肺阻塞」衛教階梯，替民眾的健康把關。

胸腔內科主任醫師詹明澄說，40歲以上老菸槍有咳嗽有痰、呼吸困難、活動性喘，應定期做胸部的X光、肺功能檢查，要緩解或預防肺阻塞的危害，戒菸及配合醫師的治療是絕對必要。輕度肺阻塞病人以單方支氣管擴張劑為主、中重度肺阻塞病人則以複方支氣管擴張劑治療；若反覆急性發作，則建議以吸入性類固醇，逐步改善慢性「肺阻塞」發炎症狀。

(中時 )