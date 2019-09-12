客委會投入2百萬元經費補助「客來詩樂、繽紛吉安」一系列展覽活動，對於客家文化傳播起到相當大的效益，鄉長游淑貞表示，未來將開設客語班，至小開始傳承，讓族群文化精髓不僅流傳更興盛。（王昱凱攝）

花蓮吉安鄉客家人口眾多，好客藝術村更為縱谷客家第一庄，鄉公所針對客家文化傳承投入心力，向客委會提報「客來詩樂、繽紛吉安」一系列計畫，12日在藝術村舉辦「大美吉安－縱谷後生展」邀請6位當代藝術家參展，匯聚縱谷優秀後生（客語：年輕人），以藝術活化客家庄。

鄉公所表示，「大美吉安－縱谷後生展」於12日展出自10月底，特別針對北區新城、吉安一路到壽豐客家族群做串連，網羅6位傑出藝術家，帶來紙塑、陶藝、木作甚至多媒體素材藝術品，為場館增添藝術氣息。

紙塑藝術家王志豪表示，從小對動漫深感興趣，由動漫發想，自我專研進修，作品由紙雕進化到紙塑，由2.5D至4D形式製作，每一件作品不僅是藝術品，更是玩具，具有豐富延展性與可動性。會館展出，多種龍、貓頭鷹與獅子作品，許多作品更可伸縮把玩。

吉安鄉長游淑貞表示，此次客委會挹注2百萬經費，對客家文化延續盡心盡力，而在前任鄉長努力下，更獲得去年客家評比1百萬獎金，將投入開設客語幼幼班，並投入在地小學客語教學課程中。

游淑貞憶起小學時說方言會被掛上「我不說方言」禁牌，導致語言傳承產生斷層，如今更要加倍努力延續文化，好客藝術村也將成為宜花東第一個開設中、高級客語認證之地。

(中時 )