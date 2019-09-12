監委要求：交通部衛福部提供安全的無障礙公共運輸服務 16:382019/09/12 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 監委王幼玲12日舉行記者會說明輪椅使用者搭乘公車承擔意外風險的調查報告。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 監委王幼玲12日舉行記者會說明輪椅使用者搭乘公車承擔意外風險的調查報告，並促請交通部與衛福部督促所屬單位檢討改進，提供安全無障礙的公共運輸服務。(圖文／姚志平) (中時 ) #公共 #公共運輸 #服務 #運輸 #無障礙 也許您會感興趣 推薦閱讀 現代汽車運輸船美國海域傾覆 4名南韓船員失蹤 12:122019/09/09 國際 公視董監事改選 僅7董事1監事過關 14:182019/09/09 生活 予以尊重與肯定！苗醫訂9／9照顧服務員日 18:262019/09/09 生活 終結淡水人的痛 新北交通局：淡北道路改善聯外容量不足 10:342019/09/10 生活 手搖自行車 身心障礙者騎車馳騁不是夢 15:122019/09/10 生活 陸頒新法規範網路貨運仲介平台 明年元旦起實施 15:172019/09/10 兩岸 苗栗縣政長徐耀昌頒獎表揚績優長照人員 16:252019/09/10 生活 台南坐擁43所圖書館六都第一 每人年借閱4.37冊 17:512019/09/11 生活 金安獎13年來首座特優 董事長宣布帶全體員工澳洲旅遊 18:002019/09/11 生活 港鐵宣布 中秋節不提供通宵列車服務 15:332019/09/12 兩岸 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓國瑜支持度嚇人！ - 政治 郭台銘退出國民黨 韓國瑜競辦回應了！ - 政治 郭台銘退黨 他預言郭粉下場悽慘 - 政治 藍營大老登報出現他的名字 網驚：郭台銘沒有機會了 - 政治 郭台銘副手若是…他嗆韓國瑜玩完 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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